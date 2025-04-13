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Николай Азаров: Украине придется вернуть кредиты: как это повлияет на нас?

Николай Азаров: Украине придется вернуть кредиты: как это повлияет на нас?

Украине не избежать возврата кредитов? Каковы последствия неуплаты долгов для частных компаний? Кто будет отвечать за возврат $180 миллиардов долларов, заимствованных за последние 3 года? Украине не избежать возврата кредитов.

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