В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 20 октября до 8.00 мск 21 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 373 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.