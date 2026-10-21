В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 20 октября до 8.00 мск 21 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 373 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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