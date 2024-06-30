Разбираю гардероб и нашла рубашку, которую давно не носила, может зря?

Красота и стильБольше по теме Я даже не знала, что разбор гардероба запустит такие внутренние трансформации во мне! Я стала совсем иначе смотреть на вещи в магазине, я имею более четкое представление что я хочу видеть в своем гардеробе, чего мне не хватает, а чего вдоволь.
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