Разбираю гардероб и нашла рубашку, которую давно не носила, может зря?

Красота и стильБольше по теме Я даже не знала, что разбор гардероба запустит такие внутренние трансформации во мне! Я стала совсем иначе смотреть на вещи в магазине, я имею более четкое представление что я хочу видеть в своем гардеробе, чего мне не хватает, а чего вдоволь.