Тысячи ярких событий: в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар»

В Москве открывается один из самых светлых и добрых праздников весны — фестиваль «Пасхальный дар». С 19 по 30 апреля 2025 года столица превратится в большую праздничную площадку, где москвичей и гостей города ждут уникальные арт-объекты, тематические мастер-классы, концерты и благотворительные инициативы.