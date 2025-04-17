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Тысячи ярких событий: в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар»

Тысячи ярких событий: в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар»

В Москве открывается один из самых светлых и добрых праздников весны — фестиваль «Пасхальный дар». С 19 по 30 апреля 2025 года столица превратится в большую праздничную площадку, где москвичей и гостей города ждут уникальные арт-объекты, тематические мастер-классы, концерты и благотворительные инициативы.

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