«Бастрыкин всех переиграл». Госдума готовит новый закон: семьи мигрантов могут выгнать из России

Там такое сильное лобби... (как и голубое) которое использует дармовую рабочую силу для своего бизнеса - не примут, даже нечего мечтать и ждать.

Tania Еременко

Повторяю - насильники и убийцы - не могут быть людьми. Именно так. как я сказала - твари черные и нЕлюди. Вас это не коснулось, вот вы и либеральничаете и уподобляетесь им. Вашу бы дочь изнасиловали - вы бы другие песни запели.