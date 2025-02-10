NEWS.ru Автор: Михаил Громов Госдума готовит законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в Россию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Бастрыкин всех переиграл». Госдума готовит новый закон: семьи мигрантов могут выгнать из России
Комментарии
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Tania Еременко
Вы абсолютно правы. Мне - точно не дожить. А хочется взять автомат и..........
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2 д.
Tania Еременко
Там такое сильное лобби... (как и голубое) которое использует дармовую рабочую силу для своего бизнеса - не примут, даже нечего мечтать и ждать.
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2 д.
Tania Еременко
Повторяю - насильники и убийцы - не могут быть людьми. Именно так. как я сказала - твари черные и нЕлюди. Вас это не коснулось, вот вы и либеральничаете и уподобляетесь им. Вашу бы дочь изнасиловали - вы бы другие песни запели.
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2 д.
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