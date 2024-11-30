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Гоша Рубчинский, Дина Саева, Ксения Соловьева на дне рождения магазина Ольги Карпуть "КМ20": новые фото

Гоша Рубчинский, Дина Саева, Ксения Соловьева на дне рождения магазина Ольги Карпуть "КМ20": новые фото

Продолжаем отчет о светских событиях Москвы новыми фотографиями с 15-летия концепт-стора Ольги Карпуть "КМ20".

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