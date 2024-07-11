Эксперты проанализировали графики CEEK, BONK, MINA и MATIC

Биткоин недавно пытался преодолеть отметку в $60 000, но столкнулся с неудачами. Это подводит к вопросу: а что с альткоинами? Аналитики изучили последние графики CEEK, BONK, MINA и MATIC, чтобы оценить возможные уровни, которые могут быть протестированы, как в бычьем, так и в медвежьем сценариях.