Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ сообщили, что Орбакайте не смогла собрать полный зал в США

СМИ сообщили, что Орбакайте не смогла собрать полный зал в США

Певица Кристина Орбакайте не смогла собрать полный зал на своем концерте в Майами, который прошел накануне на площадке Lauderhill Performing Arts Center.

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