Помощник Патрушева Мухитов: Киев, атакующий мирных россиян, не гнушается ничем

Украинская сторона, атакующая мирных россиян, не гнушается ничем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Наиль Мухитов, помощник секретаря отечественного Совета безопасности Николая Патрушева.
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