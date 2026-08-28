НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Аулак өй – көрәш» төбәкара проекты җиңүчеләре «Тау Фест» китап фестивалендә катнашачак

«Аулак өй – көрәш» төбәкара проекты җиңүчеләре «Тау Фест» китап фестивалендә катнашачак

29-30 августта башкалабызның «Елмай» паркында «Аулак өй – көрәш» төбәкара проекты җиңүчеләре бишенче мәртәбә оештырылучы «Тау Фест» китап фестивалендә катнаша.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым