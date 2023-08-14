В Донецке хабалка набросилась с оскорблениями на военных. Протрезвела – и записала извинения
Сергей Вредников.
В донецком кафе «На дровах» пьяная посетительница принялась оскорблять бойцов СВО, отдыхающих за соседним столиком.
Комментарии
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Извинениям НЕ верю.Это и есть пособники укрорежиму.Полная конфискация имущества-ва (пока кто то сидел в подвалах и погибал от осколков,эта фря скупала недвижимость.Не мешало бы проверить всю семейку и не торгуют ли её магазин гуманитарной помощью),и «на галеры»/или стройки коммунизма,а не бухать,зажралась фря.
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