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Казанцы снова взяли многомиллионный контракт на ремонт орловских дорог

Казанцы снова взяли многомиллионный контракт на ремонт орловских дорог

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности подвёл итоги электронного аукциона по выбору подрядчика на ремонт автомобильной дороги «”Глазуновка — Тросна” — Богородское — Кромы» в Кромском районе.

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