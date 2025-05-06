Астраханец жестоко избил свою 19-летнюю сестру за прогулку с парнем

Девушка получила тяжкие телесные повреждения. Астраханская полиция расследует дело одной иностранной семьи, проживающей в нашем регионе, где 30-летний брат зверски избил свою 19-летнюю сестру за то, что она пошла гулять с молодым человеком.
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