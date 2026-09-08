Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины

Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет.

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