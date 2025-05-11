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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жест Станковича в конце матча с «Динамо» не отмечен в протоколе судей. Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на 2-4 игры, если это попало в протокол делегата

Жест Станковича в конце матча с «Динамо» не отмечен в протоколе судей. Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на 2-4 игры, если это попало в протокол делегата

В концовке встречи главный тренер «Спартака» бурно отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Динамо», за что получил предупреждение.

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