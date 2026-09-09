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Царьград

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Ночные учения МЧС пройдут на станции «Спортивная» в Новосибирске

Ночные учения МЧС пройдут на станции «Спортивная» в Новосибирске

В ночь на 10 сентября в новосибирском метро пройдут плановые учения оперативных служб. С 01:00 до 03:00 на станции «Спортивная» спасатели и представители других экстренных ведомств будут отрабатывать ликвидацию последствий условной аварии.

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