Ночные учения МЧС пройдут на станции «Спортивная» в Новосибирске

В ночь на 10 сентября в новосибирском метро пройдут плановые учения оперативных служб. С 01:00 до 03:00 на станции «Спортивная» спасатели и представители других экстренных ведомств будут отрабатывать ликвидацию последствий условной аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главное в иноСМИ ...
- ЮГ В Анапе 18-летнег...
- В Анапе 18-летнег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым