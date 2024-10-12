6,7 литра, 350 л.с. и… капот! Изучили новые КАМАЗы

Армейские Мустанги колесной формулы 6×6 и 8×8 давно уже стали классикой Камского автозавода. Разумеется, эти машины КАМАЗ с индексами 5350, 6350 и их модификации получают модернизированную защиту кабин с учетом опыта, приобретенного в ходе СВО.
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