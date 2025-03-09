Джефф Монсон назвал секрет успеха российских бойцов ММА

Секрет успеха российских бойцов ММА заключается в сильной отечественной школе борьбы - дзюдо и самбо в особенности - с мощными традициями, рассказал в беседе со «Звездой» боец ММА американского происхождения Джефф Монсон.
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