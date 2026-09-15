«Империю рвет изнутри»: может ли Британия развалиться на отдельные государства

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия заявили, что готовы требовать референдумов о выходе из состава Великобритании и видят свое будущее в ЕС.
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