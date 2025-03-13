Российским банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100%

ЦБ договорился с российскими банками, чтобы те перестали чрезмерно завышать ставки по комбо-ипотеке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей регулятора Михаила Мамуту.
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