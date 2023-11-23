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МЧС предлагает давать выходной россиянам для восстановления после ЧС

МЧС предлагает давать выходной россиянам для восстановления после ЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предложило внести изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие предоставление оплачиваемого выходного и до пяти дней отпуска для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

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