Проект «Подвиги» научил подростков на МФМ рассказывать о современных героях

В рамках Детской программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге главный редактор проекта «Подвиги» Наталья Широкова провела мастерскую, на которой подростки из 8 стран совместно разработали проект «Путь героя: от поступка до подростка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым