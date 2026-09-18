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Культуромания

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Проект «Подвиги» научил подростков на МФМ рассказывать о современных героях

Проект «Подвиги» научил подростков на МФМ рассказывать о современных героях

В рамках Детской программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге главный редактор проекта «Подвиги» Наталья Широкова провела мастерскую, на которой подростки из 8 стран совместно разработали проект «Путь героя: от поступка до подростка».

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