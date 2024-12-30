Аналитик Девор обеспокоился беспрецедентным наращиванием Китаем военной мощи

Китай проводит "беспрецедентное" наращивание военной мощи со времен нацистской Германии 1930-х годов, в связи с чем Соединенным Штатам нужно перераспределить ресурсы Пентагона и пересмотреть приоритеты в военно-морской мощи, ядерном сдерживании, противоракетной обороне и логистике.