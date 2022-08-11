“Последний шанс в 2028 году, если не покаяться, Россия погибнет”: пророчества Паши Саровской о России, которая предсказала гибель семьи Николая II

Как предсказывала блаженная Параскева Дивеевская, более известная как Паша Саровская, Россию ждет появление Православного Царя, благодаря которому наша страна сможет возродиться и снова быть Великой Державой.
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