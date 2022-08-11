“Последний шанс в 2028 году, если не покаяться, Россия погибнет”: пророчества Паши Саровской о России, которая предсказала гибель семьи Николая II

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Комментарии
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ЛН
Людмила Нефедова
???!!!
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2 г.
dem16
Тупой набор буков!! А другие авиакатастрофы по всему миру тоже к чему-то приурочены?
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2 г.
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