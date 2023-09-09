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Путин: отношения России и КНДР строятся на принципах добрососедства и уважения

Путин: отношения России и КНДР строятся на принципах добрососедства и уважения

СССР три четверти века назад первым признал новое суверенное государство — Северную Корею. С тех пор отношения между двумя странами уверенно развиваются, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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