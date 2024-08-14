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Политика как она есть

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В Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы

В Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы

Сотрудники полиции в Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы. Мужчина подозревается в совершении насильственных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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