Сотрудники полиции в Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы. Мужчина подозревается в совершении насильственных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
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