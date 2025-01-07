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Китайские ученые нашли способ поменять характер будущих войн

Китайские ученые нашли способ поменять характер будущих войн

Китайские ученые создали сверхточные часы, способные «кардинально изменить характер будущих войн». Как передает издание South China Morning Post (SCMP), речь идет о цезиевых атомных фонтанных часах NIM-TF3.

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