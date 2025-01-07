Китайские ученые нашли способ поменять характер будущих войн

Китайские ученые создали сверхточные часы, способные «кардинально изменить характер будущих войн». Как передает издание South China Morning Post (SCMP), речь идет о цезиевых атомных фонтанных часах NIM-TF3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии