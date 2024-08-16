Подрывник железной дороги под Рязанью обжаловал продление срока ареста

Обладатель гражданства России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинской спецслужбы, подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении ему срока ареста.