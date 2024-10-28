Российские подразделения в течение недели (19-25 октября) уничтожили 11 310 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию Луганской народной республики.
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