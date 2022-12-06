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В Японии выпустили леденцы без вкуса и запаха

В Японии выпустили леденцы без вкуса и запаха

В Японии компания Lawson выпустила леденцы без вкуса и запаха. Оригинальная новинка пользуется большим спросомНеобычные конфеты состоят всего из двух ингредиентов: синтетического заменителя сахара полидекстрозы и органического заменителя сахара.

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