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Царьград

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МИД России назвал условия для возобновления рейсов с Кубой

МИД России назвал условия для возобновления рейсов с Кубой

Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил о необходимости выполнения ряда условий для возобновления прямого авиасообщения между Россией и Кубой.

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