Министр здравоохранения РФ поддержал повышение зарплат медикам в малых городах 

«Решение правительства, предложенное президентом России, о повышении социальных выплат медицинским работникам в малых населенных пунктах очень важно, поскольку позволит значительно повысить уровень оплаты труда медиков, работающих в сельской местности, деревнях, поселках, малых городах», — сказал Михаил Мурашко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии