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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о 3:2 с «Фрайбургом»: «Байер» мог решить исход матча раньше, но я не виню команду» 

После 26 туров леверкузенцы лидируют в таблице, опережая идущую второй «Баварию» на 10 очков. «Мы могли решить исход матча раньше, до счета 3:2, но я не виню команду.

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