Управленец из Тюмени стала победителем президентского конкурса. Фото

Заместитель директора центра допризывной подготовки и патриотического воспитания в Тюменской области «Аванпост» Анастасия Попова вошла в число победителей профессионального конкурса «Флагманы образования».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии