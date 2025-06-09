Что под капотом у Pixel Tag

Что такое Pixel Tag от Telegram и зачем он бизнесу Pixel Tag — это JavaScript-фрагмент, который размещается на сайте рекламодателя и позволяет отслеживать поведение пользователей после клика по рекламному объявлению в Telegram Ads.
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