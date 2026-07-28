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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оборот ставок на ЧМ-2026 в «Лиге Ставок» вырос на 62% по сравнению с ЧМ-2022. Выручка БК увеличилась в 2 раза

Российские букмекеры подвели итоги ЧМ-2026. Оборот ставок на мундиаль вырос на фоне увеличения активности клиентов и среднего размера пари, сообщили «Коммерсанту» представители российских БК.

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