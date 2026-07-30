Гендиректор клиники ЭКО, где хранится сперма Павла Дурова, не исключил расторжение договора с создателем Telegram

Врач отказался обсуждать свой последний разговор с известным доноромГендиректор клиники ЭКО «АльтраВита» Сергей Яковенко в беседе с Daily Storm сообщил, что сейчас обсуждает с коллегами, как быть с донорской спермой Павла Дурова.