Гендиректор клиники ЭКО, где хранится сперма Павла Дурова, не исключил расторжение договора с создателем Telegram

Врач отказался обсуждать свой последний разговор с известным доноромГендиректор клиники ЭКО «АльтраВита» Сергей Яковенко в беседе с Daily Storm сообщил, что сейчас обсуждает с коллегами, как быть с донорской спермой Павла Дурова.
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