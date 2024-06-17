КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

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Комментарии
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E
Ed
Руководство явно получало кое что к маслицу с хлебушком за перевод осужденного в санаторий. Не раскопают, страна получит и еще одну приличную порцию позора.
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12 час.

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