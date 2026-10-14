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SUSANIN

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Гора в Северной Осетии будет носить имя конструктора Михаила Калашникова

Гора в Северной Осетии будет носить имя конструктора Михаила Калашникова

Северная Осетия — Алания. Безымянная гора в республике Северная Осетия — Алания будет носить имя конструктора Михаила Калашникова, работавшего в Ижевске.

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