Гора в Северной Осетии будет носить имя конструктора Михаила Калашникова

Северная Осетия — Алания. Безымянная гора в республике Северная Осетия — Алания будет носить имя конструктора Михаила Калашникова, работавшего в Ижевске.
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