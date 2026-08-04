Минобороны России сообщило об ударах по объектам логистики и производства беспилотников ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по 148 объектам, связанным с транспортной, энергетической и логистической инфраструктурой, используемой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а также по местам производства и хранения ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.