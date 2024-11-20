Аналитик Сергей Полетаев: Россия не станет применять ЯО в ответ на удары ATACMS

Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS со стороны Украины.
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