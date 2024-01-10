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Захарова: тайную встречу по Украине организовали для пиара Зеленского

Захарова: тайную встречу по Украине организовали для пиара Зеленского

Тайная встреча украинских чиновников с представителями государств — членов "Большой семерки" (G7) и некоторых держав глобального Юга является попыткой Киева привлечь внимание к режиму действующего президента страны Владимира Зеленского.

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