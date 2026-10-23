По данным правоохранителей, речь идет о мужчине и женщине. Мужчина в 2007–2008 годах возглавлял автосервис и использовал свое служебное положение для мошенничества в сфере кредитования — предоставил банкам ложные сведения и похитил более 6,5 миллиона рублей.