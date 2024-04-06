Дочь известного певца купила свадебное плате за несколько часов до росписи

Дочь певца Серова приобрела свадебное платье за несколько часов до росписи в ЗАГСе Дочь популярного российского артиста Александра Серова Мишель поделилась в социальных сетях фотографией своего свадебного наряда, который приобрела всего за несколько часов до церемонии венчания.