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Дочь известного певца купила свадебное плате за несколько часов до росписи

Дочь известного певца купила свадебное плате за несколько часов до росписи

Дочь певца Серова приобрела свадебное платье за несколько часов до росписи в ЗАГСе Дочь популярного российского артиста Александра Серова Мишель поделилась в социальных сетях фотографией своего свадебного наряда, который приобрела всего за несколько часов до церемонии венчания.

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