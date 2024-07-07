В Башкортостане поздравили с Днем семьи, любви и верности полицейские многодетные семьи

Семья – это самое главное, что может быть в жизни, основа любого общества. Она придаёт уверенность в своих силах, дает чувство опоры, знание того, что в сложном мире есть люди, которые любят, принимают без условностей и всегда ждут.
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