Валютные спекуляции, ставшие причиной ослабления рубля, разоблачил Сергей Глазьев. Он призвал отобрать у банков лакомый кусок: "Наживаются за счёт наших сбережений".
Отобрать у банков лакомый кусок. Спекуляции разоблачил Глазьев: "Наживаются за счёт наших сбережений"
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Кто б услышал Глазьева…???
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
&quot;Крыша&quot; Наебулиной работает с ней заодно, хотя на словах за народ!!! В этом главная и долгоиграющая проблема!
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5 час.
ТБ
Татьяна Бут
Уже на протяжение многих лет обсуждают эту проблему, а воз и ныне там. Даже я уже в курсе, но почему Глазьев не разложит по полочкам, чтобы нам было понятно, почему нельзя заставить Центробанк работать на страну. Я знаю, что ЦБ работает под руководством МВФ, но это наш банк. Почему его нельзя национализировать? Зачем эти бесконечные разговоры о том, что ЦБ дает спекулянтам обогащаться, если никакие меры не принимаются. Он дает обогатиться не только спекулянтам, но и тем, кто имеет вклады. Потому что проценты по вкладам дают возможность получать неплохой доход. С одних три шкуры дерут за ипотеку, кредиты, а другим ни за что начисляют доходы по депозитам.
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3 мин.
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