Отобрать у банков лакомый кусок. Спекуляции разоблачил Глазьев: "Наживаются за счёт наших сбережений"

ТБ

Татьяна Бут

Уже на протяжение многих лет обсуждают эту проблему, а воз и ныне там. Даже я уже в курсе, но почему Глазьев не разложит по полочкам, чтобы нам было понятно, почему нельзя заставить Центробанк работать на страну. Я знаю, что ЦБ работает под руководством МВФ, но это наш банк. Почему его нельзя национализировать? Зачем эти бесконечные разговоры о том, что ЦБ дает спекулянтам обогащаться, если никакие меры не принимаются. Он дает обогатиться не только спекулянтам, но и тем, кто имеет вклады. Потому что проценты по вкладам дают возможность получать неплохой доход. С одних три шкуры дерут за ипотеку, кредиты, а другим ни за что начисляют доходы по депозитам.