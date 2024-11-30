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Царьград

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  • Татьяна Бут
    Уже на протяжение многих лет обсуждают эту проблему, а воз и ныне там. Даже я уже в курсе, но почему Глазьев не разло...Отобрать у банков...
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Отобрать у банков лакомый кусок. Спекуляции разоблачил Глазьев: "Наживаются за счёт наших сбережений"

Отобрать у банков лакомый кусок. Спекуляции разоблачил Глазьев: "Наживаются за счёт наших сбережений"

Валютные спекуляции, ставшие причиной ослабления рубля, разоблачил Сергей Глазьев. Он призвал отобрать у банков лакомый кусок: "Наживаются за счёт наших сбережений".

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Кто б услышал Глазьева…???
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
&amp;quot;Крыша&amp;quot; Наебулиной работает с ней заодно, хотя на словах за народ!!! В этом главная и долгоиграющая проблема!
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5 час.
ТБ
Татьяна Бут
Уже на протяжение многих лет обсуждают эту проблему, а воз и ныне там. Даже я уже в курсе, но почему Глазьев не разложит по полочкам, чтобы нам было понятно, почему нельзя заставить Центробанк работать на страну. Я знаю, что ЦБ работает под руководством МВФ, но это наш банк. Почему его нельзя национализировать? Зачем эти бесконечные разговоры о том, что ЦБ дает спекулянтам обогащаться, если никакие меры не принимаются. Он дает обогатиться не только спекулянтам, но и тем, кто имеет вклады. Потому что проценты по вкладам дают возможность получать неплохой доход. С одних три шкуры дерут за ипотеку, кредиты, а другим ни за что начисляют доходы по депозитам.
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3 мин.

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