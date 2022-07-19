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«Реал» продаст 50% прав на Кубо «Сосьедаду» за 6,5 млн евро. Хавбеку осталось пройти медосмотр

Хавбек «Реала» Такефуса Кубо близок к переходу в «Сосьедад». В ближайшие часы 21-летний игрок сборной Японии пройдет медосмотр в баскском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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