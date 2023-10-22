Русские бойцы ВДВ России уничтожили несколько групп украинских боевиков к северу от Артёмовска

В суровый бой вступили десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.Подразделения ивановских десантников получили последние разведданные о приближении по лесной посадке к окраинам города нескольких вооружённых групп ВСУ.
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