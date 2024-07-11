ПОЧЕМУ РУССКИМ НЕ ДАЮТ БИТЬ ПЕРВЫМИ

Вячеслав 5

Думаю.что не понимают какую цель преследует наша трана.да и украина тоже мы далеки от всего этого понимания.то что нас обложили по всему берегу чёрного моря всем понятно.враг рвётся закрепится в грузии и в других областях да и сама О.десса последний оплот европы вцепится зубами в этот край где можно потерять и не только но и получить полное фиско здесь-идёт гибридная война .где не только решает экономика страны.но сам характер бойцов и понимание за что идёт борьба-медленно и верно разрушить Нато и показать всей европе.что ини ошибаются. может и дойдёт до них-их тоже не будет на земле.тогда за что?