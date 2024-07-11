УДАР БЕЛОУСОВА НА 200 МЛН € РАЗРЕШЁН ТОЛЬКО В ОТВЕТ: ПОЧЕМУ РУССКИМ НЕ ДАЮТ БИТЬ ПЕРВЫМИ Киев до сих пор не может прийти в себя после массированной атаки с нашей стороны.
ПОЧЕМУ РУССКИМ НЕ ДАЮТ БИТЬ ПЕРВЫМИ
Комментарии
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Вячеслав 5
Думаю.что не понимают какую цель преследует наша трана.да и украина тоже мы далеки от всего этого понимания.то что нас обложили по всему берегу чёрного моря всем понятно.враг рвётся закрепится в грузии и в других областях да и сама О.десса последний оплот европы вцепится зубами в этот край где можно потерять и не только но и получить полное фиско здесь-идёт гибридная война .где не только решает экономика страны.но сам характер бойцов и понимание за что идёт борьба-медленно и верно разрушить Нато и показать всей европе.что ини ошибаются. может и дойдёт до них-их тоже не будет на земле.тогда за что?
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
Не зря говорят - краткость сестра таланта! Прежде чем писать сформулируйте мысль, а не выливайте «поток своего жидкого сознания» в сеть. Читать противно…
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2 час.
валерия
Гангренозную ногу нужно отрезать сазу, а не по кусочкам, оттого, что жалко больного.
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2 час.
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