Русская весна

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Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива

Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива

Украина может не рассчитывать на овладение технологией выпуска ядерного топлива, американская Westinghouse едва ли будет передавать ее Киеву даже для «отверточной сборки», заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.

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